«Бандитське свавілля силовиків»: політолог прокоментував скандал зі слідчими з ДФС

Постраждалі від свавілля слідчих ДФС можуть подати скаргу на дії силовиків. Але біда в тому, що заяви часто потрапляють на стіл керівництву співробітників, що проштрафилися. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав політолог Олександр Кочетков, коментуючи гучний скандал за участю слідчих ДФС, які серед білого дня викрали людину на вулиці Києва та погрозами змусили підписати зізнання.

Постраждала від дій ДФС Юлія Шевчук оперативно подала скаргу на незаконні дії правоохоронців до центрального офісу ДФС і в офіс бізнес-омбудсмена з проханням провести розслідування дій співробітників податкової міліції.

«Але заява потрапила до рук начальника Третього відділу розслідування кримінальних проваджень Офісу великих платників податків ДФС Максима Федосова, підлеглий якого — слідчий Тарас Кручко, був ідентифікований постраждалою», — написав Кочетков.

Політолог визнав, що не знає про те, чи є ознаки правопорушень у роботі постраждалої, але впевнений, що вину треба доводити з документами в суді, а не з пістолетом в службовій машині.

«Ми ніколи не станемо цивілізованою країною, поки у нас існує бандитське беззаконня силовиків, що прикривається круговою порукою корумпованих начальників. Не будемо давати їм законний відсіч — втратимо європейську перспективу, а потім і країну повністю», — вважає Кочетков.

Нагадаємо, 30 липня 2021 року співробітники ДФС нібито викрали людину на вулиці Києва та погрозами змусили підписати зізнання. Постраждалою виявилася директорка ТОВ «Техноложік» Юлія Шевчук.

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