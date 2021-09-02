НАТО і військова допомога «зовсім не подобаються»: в Кремлі відреагували на зустріч Байдена й Зеленського

В Кремлі уважно стежать за візитом президента Зеленського до США і вже висловили своє бачення того, що відбувається.

Так, прессекретар президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков озвучив, що російській владі «зовсім не подобається» потенційна готовність США вітати євроатлантичні устремління України. Про це повідомляє «РИА Новости».

У РФ також висловили жаль з приводу того, що в порядку денному візиту російська тематика нібито розглядалася зі знаком «мінус».

У Кремлі вважають, що отримавши військову допомогу від США, Україна потенційно може спробувати почати силове врегулювання конфлікту на Донбасі.

«Ми також звернули увагу на плани з надання військової допомоги США Україні. Ми вважаємо, що потенційно це може бути причиною для непередбачуваних дій української сторони в плані спроб силового врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту на південному сході. Це дуже небезпечно», — цитує ресурс слова Пєскова.

Нагадаємо, під час робочого візиту в США президента Володимира Зеленського було підписано Рамкову угоду зі стратегічних основ оборонного партнерства між оборонними відомствами двох держав та ряд угод з науково-технічного співробітництва, безпеки космічних польотів, захисту інформації, а також прикордонної безпеки.

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