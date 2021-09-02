26.91 / 27.09 31.71 / 32.06
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

НАТО і військова допомога «зовсім не подобаються»: в Кремлі відреагували на зустріч Байдена й Зеленського

15:18 2 вересня 2021
Кремль

В Кремлі уважно стежать за візитом президента Зеленського до США і вже висловили своє бачення того, що відбувається.

Так, прессекретар президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков озвучив, що російській владі «зовсім не подобається» потенційна готовність США вітати євроатлантичні устремління України. Про це повідомляє «РИА Новости».

У РФ також висловили жаль з приводу того, що в порядку денному візиту російська тематика нібито розглядалася зі знаком «мінус».

У Кремлі вважають, що отримавши військову допомогу від США, Україна потенційно може спробувати почати силове врегулювання конфлікту на Донбасі.

«Ми також звернули увагу на плани з надання військової допомоги США Україні. Ми вважаємо, що потенційно це може бути причиною для непередбачуваних дій української сторони в плані спроб силового врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту на південному сході. Це дуже небезпечно», — цитує ресурс слова Пєскова.

Нагадаємо, під час робочого візиту в США президента Володимира Зеленського було підписано Рамкову угоду зі стратегічних основ оборонного партнерства між оборонними відомствами двох держав та ряд угод з науково-технічного співробітництва, безпеки космічних польотів, захисту інформації, а також прикордонної безпеки.

262

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Семенович

«Було дуже боляче»: Анна Семенович зізналася, чому відрізала собі груди

гороскоп

Яким трьом знакам зодіаку загрожують великі витрати та втрати — гороскоп на 2 вересня

Марія Голубкіна

«Немає ніякого сорому!»: Дочка Андрія Миронова різко висловилася про Аллу Пугачову та Філіпа Кіркорова

добринін

Танець Добриніна і Квіткової з маленьким сином викликав неоднозначну реакцію (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.