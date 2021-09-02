Медведчуку продовжили домашній арешт до листопада, — ЗМІ
Народному депутату України Віктору Медведчуку продовжили цілодобовий домашній арешт до 30 жовтня, повідомляють кілька Telegram-каналів.
Рішення ухвалив Печерський районний суд Києва.
Нагадаємо, 13 травня в Печерському суді Києва Віктору Медведчуку обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який згодом був продовжений до 7 вересня.
Перед цим, 20 лютого, президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про санкції проти 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.
На думку самого нардепа, справу проти нього сфальсифікували.50
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