Зеленський в США зустрівся з Тімом Куком

Під час свого візиту в США президент Володимир Зеленський зустрівся в Каліфорнії з керівником Apple Тімом Куком. Про це він повідомив у Twitter.

Президент зазначив, що хотів би розширення присутності Apple в Україні та реалізації спільних проєктів, але не уточнив яких.

«Радий зустрітися з Тімом Куком, який керує компанією, надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації у світі. Україна також уже є світовим IT-хабом. Ми зацікавлені в розширенні присутності Apple в Україні та реалізації нових амбітних спільних проєктів», — написав Зеленський.

Раніше про поїздку до Каліфорнії та зустрічі з главою Apple розповів прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров.

Він також повідомив, що Зеленський виступить у Стенфордському університеті. У Кремнієвій долині заплановано спілкування з провідними інвесторами та венчурними фондами Кремнієвої долини. Окремо — зустріч з українськими підприємцями та фахівцями долини.

Крім того, президент ознайомиться з роботою національної гвардії Каліфорнії.

Свій виступ у Стенфордському університеті Зеленський почав з історії про себе, пожартував при згадці дружини та українців. Він сказав, що Україну можна описати словами «все можливо».

Порівняв ситуацію в Україні з Apple — «колись ми теж сиділи з командою у маленькому офісі, генерували ідеї, в які ніхто не вірив, а тепер наша країна перша в світі, яка має цифровий паспорт».

Він перерахував, що змінилося в Україні за останній час. Пообіцяв, що скоро в країні запровадять е-голосування й у виборах можна буде брати участь з дому і навіть з-за кордону.

«Ми будемо лідерами Європи — я впевнений в цьому, і запрошую всіх до України, щоб ви на власні очі могли переконатися у цьому», — сказав Зеленський.

1 вересня президент України Володимир Зеленський презентував у Вашингтоні план трансформації України, заявивши про «чітке бачення» того, якою країна повинна стати через 5−10 років.

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» голова правління Українського кризового медіацентру, Надзвичайний та Повноважний посол України у США (у 2015−2019 роках) Валерій Чалий заявив, що від зустрічі з президентом Байденом залежить політичне майбутнє Зеленського.

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