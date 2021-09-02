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Політика

Росія може випробувати Україну новою агресією в найближчі місяці, — Вершбоу про результати візиту Зеленського в США

22:49 2 вересня 2021
Вершбоу

Підписані під час візиту президента Зеленського в США документи про співробітництво в оборонній сфері та підтримка Вашингтоном євроатлантичних устремлінь Києва можуть спровокувати нову агресію Росії. Про це під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму заявив заступник генерального секретаря НАТО у 2012−2016 роках Олександр Вершбоу, передає «Інтерфакс-Україна».

На його думку, США пообіцяли Україні скромний пакет в $ 60 млн, а могли б зробити більше для допомоги в секторі оборони.

Після останніх подій в Афганістані Кремль може подумати, що США відходять від свого глобального лідерства, і може захотіти випробувати Україну, яку підтримують Штати, новою агресією у найближчі місяці.

Вершбоу зазначив, що поки членство в НАТО для України «за горизонтом», Вашингтон повинен робити більше в плані оборонної допомоги. Зокрема, заохочувати союзників привозити свої війська частіше в Україну для навчань та тренувань, показуючи Росії, що вона може заплатити високу ціну, якщо почне нову агресію.

Як повідомлялося, Сполучені Штати оголосили про новий пакет допомоги у сфері безпеки в обсязі $ 60 млн, що включає бронебійні системи «Джавелін» та інше оборонне летальне й нелетальне озброєння, яке дозволить Україні більш ефективно захищати себе від російської агресії.

У Кремлі вже заявили, що російській владі «зовсім не подобається» потенційна готовність США вітати євроатлантичні устремління України.

Нагадаємо, політичний експерт Андрій Єрмолаєв у своєму аналізі зустрічі Зеленського та Байдена написав, що США мало хвилює війна в Україні, як і Україна в цілому.

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