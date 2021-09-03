«Велике будівництво»: на Вінниччині завершився ремонт 116 км «дороги президентів»

На Вінниччині офіційно відкрили рух трасою Р-08 Немирів — Ямпіль, яка є частиною маршруту між столицями України та Молдови. Роботи з відновлення 116 км траси, яку в народі встигли назвати «дорогою президентів», тривали рівно три місяці.

Трасу відремонтували за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це повідомляє Вінницька ОДА.

«Відновлення саме цього об’єкта було вкрай важливим, адже через ділянку Р-08 пролягає основний маршрут Київ — Кишинів», — зазначив заступник голови «Укравтодору» Андрій Івко.

У планах — також спорудження мосту Ямпіль — Косеуць на кордоні України та Молдови.

Івко повідомив, що наразі проходять підготовчі роботи та облаштування під’їздів до мосту. Крім цього, тривають перемовини з профільним міністерством Республіки Молдова щодо точки з’єднання, прикордонних пунктів.

За словами голови Вінницької ОДА Сергія Борзова, для Вінницької області це найбільш амбітний проєкт у рамках програми президента «Велике будівництво».

У січні 2021 року президент України Володимир Зеленський і президент Республіки Молдова Мая Санду підписали Меморандум щодо розвитку транспортно-транзитного потенціалу України та Республіки Молдова. Для цього було передбачено створення автомобільного транспортного коридору, який поєднає Київ і Кишинів. У перспективі цей коридор зменшить шлях між двома містами до п’яти-шести годин, ставши найкоротшим шляхом з Центрального регіону України до країн Центральної та Південно-Східної Європи.

Нагадаємо також, що президент Володимир Зеленський раніше анонсував плани у 2021 році у межах програми «Велике будівництво» відновити та збудувати 4500 км доріг державного значення, 2000 км — місцевого та 245 мостів.

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