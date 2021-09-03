Банкова зволікає з призначенням міністром оборони Юрія Гусєва: в ЗМІ назвали причину

Офіс президента України зволікає з висуненням глави Укроборонпрому Юрія Гусєва на пост міністра оборони з огляду на корупційний шлейф і зв'язки з п'ятим президентом Петром Порошенком, повідомляє 24 канал з посиланням на видання «Військовий кур'єр України».

Як відомо, про ймовірну відставку чинного міністра оборони Андрія Тарана ЗМІ пишуть кілька місяців. Серед найбільш вірогідних претендентів на його посаду називають Юрія Гусєва. Однак, як пише «24 канал» з посиланням на поінформовані джерела, відповідальний в ОП за комунікації Михайло Подоляк рекомендував голові Офісу Андрію Єрмаку поставити призначення на паузу через ризик іміджевих втрат для президента Володимира Зеленського.

Видання нагадує, що в 2014—2016 роках Гусєв працював заступником міністра. У відомстві він курував, зокрема, державні закупівлі.

«Банкову турбує кілька факторів. В першу чергу — корупційні звинувачення на адресу Гусєва під час його перебування на посаді заступника міністра оборони, які можуть втопити в негативі і його самого, і всю Зе-команду», — йдеться в матеріалі і відзначається, що Гусєва підозрювали в переплати 180 млн грн за закупівлю палива для армії.

«У 2015 році Головна військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом неефективного використання коштів на житло для військовослужбовців: Міноборони купило замість 2 тисяч квартир всього 75, витративши на них 1,14 млрд грн. Повідомлялося також про махінації під час закупівлі взуття: тендери вигравала одна і та ж фірма, оскільки малюнок саме її підошви прописали в техумовах. Збиток для держави міг скласти 70 млн грн», — передає «24 канал».

За інформацією видання, уникнути кримінальної відповідальності Гусєву нібито допоміг особисто Петро Порошенко, який імовірно велів військовій прокуратурі закрити кримінальну справу. «24 канал» допускає, що, крім корупції, Зеленського турбує історія відносин Гусєва з Порошенком: «Перший активно підтримував другого під час кампанії, жорстко критикуючи Зеленського».

396

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter