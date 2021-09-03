У полтавському аеропорту депутатів від ОПЗЖ не випустили з літака: в ЗМІ назвали причину

Літак української авіакомпанії «Windrose» («Роза вітрів»), на борту якого перебували депутати від «Опозиційної платформи — За життя», зокрема Сергій Льовочкін, намагався приземлитися в аеропорту Полтави, що перебуває на реконструкції, але їм не дозволили покинути борт. Про це повідомила «Українська правда».

«30 серпня до нас надійшов запит, щоб ми прийняли борт, на якому буде 15 пасажирів. Враховуючи, що зараз аеропорт знаходиться у стані реконструкції, у нас немає ліцензії та спецдозволу на приймання бортів із пасажирами, ми відмовили та повідомили, що зможемо прийняти пустий літак, без пасажирів. „Роза вітрів“ погодилася, що ми приймемо борт без пасажирів», — повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Коли літак приземлився, виявилось, що на борту є люди, зокрема нардепи. Тому далі літак не пустили.

Працівниками аеропорту було проведено перемовини з людьми, які перебували на борту літака. Їм пояснили ситуацію, проте вони запевнили, що «Роза вітрів» начебто запевнила їх у можливості висадки. Було ухвалено рішення, що висадки в полтавському аеропорту не буде.

За інформацією ОДА, пасажири планували відвідати єврейський центр хасидизму у Гадячі. Серед них нібито було 9 народних депутатів, але особи людей не встановлювались. Про цей випадок було поінформовано профільне міністерство, Офіс президента та правоохоронні органи.

За даними джерел «Української правди» у Полтавській ОДА, борт простояв у Полтаві кілька годин і полетів до Харкова. Серед пасажирів рейсу 1101 нібито були нардеп ОПЗЖ Сергій Льовочкін та його дружина Зінаїда Кубар, помічник Льовочкіна Олександр Мутель, депутат Київради від ОПЗЖ Олександр Плужник, екснардепи Сергій Буряк, Ігор Калєтнік та Олександр Волков.

Також на борту перебувала помічниця екснардепа Віталія Хомутинніка Олена Сажко, Володимир і Наталія Вітько, Алла Ахметова та Мая Радченко.

Співрозмовник «Української правди» в ОПЗЖ на запитання, чи коректна інформація про склад пасажирів літака, заперечив її. При цьому джерело видання в авіакомпанії підтвердило, що такі пасажири були на борту та знали, що їх можуть не випустити в Полтаві, але все одно наполягли на маршруті Київ — Полтава.



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