У Київраді не підтримали популістську ініціативу Кулеби про присвоєння озеру Вирлиця статусу заказника

31 серпня під час засідання Київради пропозиція депутата від «Слуги народу» Олени Кулеби зробити на озері Вирлиця «ландшафтний заказник» замість робіт по очищенню самого озера і зміцненню його берегової лінії, не знайшла підтримки у колег, пише «Голос.ua».

«Більшість народних обранців не підтримали цей проєкт. Уже зараз Вирлиця знаходиться на межі екологічного колапсу, і консервація озера з його проблемами призведе до того, що через пару років там буде заросле і недоглянуте болото. Крім того, з недавніх повідомлень ЗМІ стало відомо про загрозу затоплення однойменної станції метро „Вирлиця“, якщо не буде вжито відповідних заходів і не будуть виконані роботи з берегоукріплення», — йдеться в публікації.

За інформацією сайту «Апостроф», пропозиція лобіювалася у Київраді з істотними порушеннями регламенту.

«Крім того, для прийняття такого роду рішень згідно зі ст. 52. Закону „Про природно-заповідний фонд України“ спочатку в КМДА треба було подати клопотання, потім адміністрація в місячний термін повинна була його розглянути, винести рішення, і провести узгодження з власниками та користувачами ресурсів на цій території», — нагадує видання і додає, що в разі проходження всіх процедур рішення передається на розгляд сесії Київради у вигляді проєкту рішення.

У свою чергу КП «Київський метрополітен» направило відповідного листа, в якому підтверджувалася інформація, що прийняття рішення про статус заказника унеможливить проведення робіт з берегоукріплення для запобігання підтоплення станції метро «Вирлиця».

В результаті депутати не підтримали рішення № 08 / 231−1419 про консервацію території озера Вирлиця і оголошення озера ландшафтним заказником.

Голова спеціально створеної робочої групи щодо проєкту рішення «Вирлиця-1» депутат Михайло Терентьєв зазначив, що озеро має величезний рекреаційний потенціал.

Нагадаємо, за результатами соціологічного дослідження компанії CBR щодо благоустрою берега Вирлиці, місцеві жителі відзначали, що хочуть мати доступ до озера, набережну з освітленням, влаштованими доріжками, місцями для відпочинку і дитячими майданчиками. Однак в разі зміни статусу озера повноцінний благоустрій берега буде неможливим, і люди не зможуть скористатися рекреаційним потенціалом озера.

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