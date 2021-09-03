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Політика

«Це судилище»: Рабинович про продовження домашнього арешту Медведчуку

21:21 3 вересня 2021
«Це судилище»: Рабинович про продовження домашнього арешту Медведчуку

Володимир ДОБРОВ

В Україні немає судової системи, а процес над народним депутатом Віктором Медведчуком — це судилище та політична розправа. Про заявив народний депутат, співголова партії ОТЗЖ Вадим Рабинович, передає «Перший Незалежний».

«Немає ніякої судової системи. Тут (у справі Медведчука — Авт.) — судилище, яке не має відношення до законів і не має відношення взагалі до юрисдикції. Це — політична розправа», — заявив Рабинович.

Коментуючи рішення судді, парламентарій зазначив, що він не просто проштампував рішення про новий домашній арешт, а прибрав один пункт у переліку допуску осіб до Медведчука.

«Просто лікар не має права тепер за рішенням цього суду навіть до нього прийти. Тобто це якесь божевілля, яке починає множитися, бо, якщо ви б сиділи зі мною там — ви б зрозуміли, про що я говорю»,— додав Рабінович.

Нагадаємо, 2 вересня Печерський районний суд прийняв рішення про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту Медведчуку на 2 місяці, до 31 жовтня.

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