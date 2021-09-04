Медведчук прокоментував завершення слідства і продовження йому запобіжного заходу

Народний депутат Віктор Медведчук, коментуючи рішення Печерського районного суду про продовження термінів запобіжного заходу у вигляді утримання під домашнім арештом в ефірі телеканалу, заявив про незаконні слідчі дії силовиків (СБУ І ГБР. — Авт.), які, за його словами, сфальсифікували справу , а завершення слідства приурочили до Дня Незалежності.

Також нардеп заявив про масові зловживання в діях влади .

« Справу було сфальсифіковано. СБУ і її слідчі не мали права розслідувати цю справу, потім її було передано до ДБР. Потім прокуратура направила документи для завершення досудового слідства, яке було приурочено саме до Дня Незалежності. Генеральний прокурор відзвітував, що слідство завершено, відкриті матеріали для ознайомлення захисту і підозрюваним» , — сказав Медведчук.

2 вересня, Печерський районний суд прийняв рішення про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту Медведчуку на 2 місяці, до 31 жовтня.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK, заблокувавши їх мовлення на п'ять років. Пізніше журналісти цих каналів створили телеканал «Перший Незалежний», який незабаром був відключений від ефіру.

20 лютого Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО про санкції відносно 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

12 травня Медведчуку вручили підозру в зраді, а на наступний день столичний Печерський райсуд обрав політику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, яку Київський апеляційний суд після розгляду апеляції його захисту залишив у силі до 7 вересня.

1 вересня Медведчуку вручили нове клопотання про продовження терміну домашнього арешту ще на 2 місяці .

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