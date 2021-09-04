Путіну потрібна капітуляція Зеленського: Фейгін пояснив, чому поки не варто чекати зустрічі президентів РФ й України

Після візиту президента Володимира Зеленського до США, який «не сподобався» російській влади, президент РФ Володимир Путін не хоче зустрічі з українським лідером, оскільки вона буде «в мінус» Кремлю. Про це в етері телеканалу «Україна 24» заявив російський правозахисник і громадський діяч Марк Фейгін.

За його словами, в Кремлі не збираються зустрічатися «вхолосту».

Фейгін вважає, що Москві потрібна капітуляція Зеленського. Неважливо де це станеться — в Москві, в Криму або на Донбасі.

Правозахисник також зазначив, що без капітуляції Путіну нецікаво зустрічатися. У нього вже є гіркий досвід саміту «нормандської четвірки» (грудень 2019), коли він розраховував, що Зеленський погодиться на план, який йому був запропонований.

А президент України відкинув план Суркова. Москві ж весь час потрібно якесь приниження Зеленського — мовляв, той «слабак», «актор».

Зараз в оточенні Путіна вважають, що Зеленський зуміє на зустрічі з очільником Кремля виставити Путіна божевільним диктатором.

Раніше прессекретар Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що президент України готовий зустрітися з Володимиром Путіним у будь-який момент. Сам Путін був згоден на зустріч, якщо Зеленський приїде в Москву.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков днями заявив, що президенти не виключають можливість зустрічі, при цьому поки є проблеми з визначенням питань, які будуть обговорюватися. Зеленський весь час наполягає на тому, щоб обговорювати Крим.

Перед Днем Незалежності України в Києві пройшов саміт «Кримської платформи», на який прибули представники 46 держав. Всі вони заявили, що підтримують суверенітет і територіальну цілісність України і що Крим — це Україна.

Нагадаємо, колишній заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу, коментуючи підсумки візиту Зеленського в США, заявив, що Росія у найближчі місяці може випробувати Україну новою агресією.

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