«Політичні мотиви»: адвокат Медведчука про дії прокурорів

Адвокат Віктора Медведчука Богдан Коваль під час виступу в суді з приводу продовження запобіжного заходу його підзахисному, заявив про необґрунтованість підозри й прокоментував додатки до клопотання сторони обвинувачення.

«Восьмий том клопотання, висновок експерта 202/1 від 7.05.2021 року. У висновках цієї експертизи предмет дослідження — відеозапис з публічними виступами підзахисного нашого захисту …Сторона звинувачення пише в підозрі — злочини скоюються в зв'язку з тим, що Віктор Медведчук не згоден з політичним курсом чинної влади. Але, Ваша честь, згідно зі ст. 15 Конституції України, суспільне життя базується на різноманітті думок і діяльності», — заявив адвокат і додав, що такі дії суперечать першій статті Конституції України.

Коментуючи висновок експерта 202 від 8.05.2021, Коваль вказав на відміну результатів експертизи.

«Ці звинувачення відсутні на записі, фактично сторона звинувачення підтверджує свою позицію з такими доказами, де дається оцінка особи про чинну владу. Я, чи будь-хто в цьому заліяк громадянин, можу бути не згоден з курсом держави — це основа демократії, про це може говорити кожен. За це неможна притягати до відповідальності за державну зраду. Це щодо обґрунтованості підозри моя маленька ремарка»,— зазначив адвокат і нагадав, що Медведчук самостійно прийшов за отриманням підозри йжодного разу не порушив процесуальних обставин.

Також за словами адвоката, повідомлення про підозру було отримано 12 травня, а сам запобіжний захід було обрано 13-го травня.

«І при цьому ми також не чинили незаконного тиску на інших учасників цього кримінального провадження. Тому і до, і після оголошення запобіжного заходу ніяких протиправних дій стороною захисту не здійснювалися», — резюмував Коваль.

1 вересня Медведчуку вручили нове клопотання про продовження терміну домашнього арешту.

2 вересня, Печерський районний суд прийняв рішення про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту Медведчуку на 2 місяці, до 31 жовтня.

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