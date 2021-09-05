Крим не обговорюємо: в Кремлі заявили, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським

Президент Росії Володимир Путін готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та разом йти шляхом нормалізації двосторонніх відносин. Про це заявив прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС в Telegram.

«Якщо говорити про політичну волю президента Путіна — він її чітко підтвердив і перепідтвердив: він готовий зустрічатися, і він вважає, що ось той сумний стан, в якому зараз перебувають російсько-українські відносини, це нікуди не годиться, і по ідеї це треба, звичайно, виправляти. Але поки такої ж взаємної політичної волі з Києва ми не бачимо», — сказав Пєсков.

За його словами, приналежність Криму не може бути темою зустрічі Путіна і Зеленського.

Також Пєсков назвав «безпосередньою загрозою» тривале прагнення України до НАТО і теоретичну готовність США це питання обговорювати.

«Це для Росії безпосередньо загроза. Це потенційне майбутнє наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів», — пояснив представник Кремля.

Як писали «ФАКТИ», ще навесні 2021 року президент України Володимир Зеленський запропонував господареві Кремля Володимиру Путіну провести зустріч «в будь-якій точці Донбасу» — ця заява прийшлася на той момент, коли РФ зібрала біля російсько-українського кордону свої війська.

Після цього Путін покликав Зеленського в Москву, заявивши, що готовий зустрічатися, але не буде говорити про війну на Донбасі — мовляв, офіційному Києву слід вести діалог з окупаційними адміністраціями.

Зазначимо також, що днями в окупованому Криму почалися масові затримання кримських татар. Репресії пов'язують з нещодавнім самітом «Кримської платформи», який росіянам не вдалося зірвати. У відділення поліції 4 вересня відвезли понад 50 осіб.

22

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter