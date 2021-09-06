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Політика

За програмою Зеленського «Велике будівництво» дорога до курортної Кирилівки стала ідеальною

10:22 6 вересня 2021
Дорога до Кирилівки

У Запорізькій області в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» завершився ремонт 41,6 км дороги Т-08−20 Якимівка — Кирилівка. Цей курортний напрямок було побудовано у 1954 році, а остання реконструкція дороги проводилася у 1981 році.

Що було виконано в ході дорожньо-ремонтних робіт на одній з ключових курортних магістралей, повідомляється на сторінці «Укравтодору» в Facebook.

Дорога Т-08−20 починається у селищі Якимівка, перетинає міжнародну трасу М-18 Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта і веде до курортного селища Кирилівка. Її відновлення було проведено за рекордні 4 місяці.

Під час ремонту було влаштовано нове дорожнє покриття та обладнані пішохідні переходи з автономним освітленням. Дорогу також оснастили майданчиком габаритно-вагового контролю, що дозволить убезпечити дорожнє покриття від перевантажених фур.

Запорізька область є одним з лідерів з ремонту доріг у 2021 році в межах «Великого будівництва». Цього року в регіоні планується відремонтувати 263,2 км доріг.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський головною метою програми «Велике будівництво» назвав забезпечення комфортного та швидкого проїзду всіма дорогами України.

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