«Велике будівництво» Зеленського скоротить час на поїзді з Маріуполя до Харкова на 6 годин

Завдяки низці перемін у залізничному сполученні час у дорозі з Маріуполя до Харкова може скоротитися на 6 годин. Про це повідомив у фейсбуці міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, розповідаючи про плани реалізації програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» на Азовському узбережжі.

«Зараз до Маріуполя веде єдина залізнична колія Запоріжжя — Комиш-Зоря — Волноваха. Ця дільниця вантажонапружена, неелектрифікована й частково одноколійна. Час у дорозі — від 14 до 19 годин до Києва та 14 годин до Харкова. Ми вивчаємо та оцінюємо різні варіанти рішення, які скоротять час у дорозі. Один з варіантів — нова магістраль Покровськ — Курахове — Шахта „Південнодонбаська“ — Волноваха — Маріуполь. Передбачається електрифікація 46,5 км, добудова 20 км та реконструкція 18 км колій», — написав Кубраков.

Попередня вартість проєкту, який дозволить скоротити час у дорозі, зокрема до Харкова на 6 годин, становить 2,6 млрд грн. Можливість оновлювати залізничну інфраструктуру власними силами у держави з’явилася завдяки налагодженню тарифної політики вантажних перевезень.

Ще одним пріоритетом президентської програми в регіоні є ремонт доріг. Днями було завершено оновлення 40 км дороги Т-08−20 Якимівка — Кирилівка, яку останній раз ремонтували у 1981 році.

Проблемою залишається ситуація з авіасполученням у Маріуполі, адже Донбас є закритою зоною для польотів. Водночас, за словами Кубракова, у тісній співпраці з Генштабом, Міноборони, ЗСУ напрацьовується рішення, яке забезпечить безпеку польотів та захист державних інтересів.

Нагадаємо, напередодні у присутності президента Володимира Зеленського було підписано меморандум з представниками швейцарської сторони, який допоможе залучити експортне фінансування для «Укрзалізниці».

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