Черговий тендер на 7,7 млн гривень виграла ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг буд», яка за два неповних роки вже отримала з міського бюджету Кам'янського понад 100 млн гривень. Примітно, що її лот на мільйон гривень перевищував пропозицію компанії-конкурента. Перемогу «Білдінг буд» пов'язують з її близькістю до заступника мера Кам'янського Костянтина Сауся. Про це пише «Апостроф».

За даними системи Prozorro, «Білдінг буд» виграла тендер на реконструкцію стадіону в кам'янській гімназії № 11. Тим часом ТОВ «Теллор-груп» пропонувала виконати цю ж роботу за 6,7 млн грн.

«Апостроф» нагадує, що у 2020-м і 2021 роках ТОВ «Білдінг буд» освоїла майже 102 млн грн коштів з міськбюджету. При цьому її статутний капітал дорівнює всього 500 грн, і всі підряди компанія виконує виключно на замовлення департаменту ЖКГ Кам'янського міськради, хоча якість робіт, що проводяться компанією, неодноразово викликала зауваження.

Видання пише, що в 2020 року «Білдінг буд» відремонтувала покриття біля трамвайної лінії по пр. Шевченка в Кам'янському за 13,4 млн грн, а самі роботи фірма виконала за 5 місяців замість затверджених 18. Ще до здачі об'єкта в експлуатацію нова плитка почала руйнуватися.

«Апостроф» цитує дані Youcontrol, згідно з якими керівником «Білдінг буд» є Олександр Лісовець. На ньому зареєстрована також компанія ТОВ «Буд-Рем Сервіс», яка теж повністю обслуговує владу Кам'янського. За 2 роки через «Буд-Рем Сервіс» пройшло більше 46 млн грн, з них 33,5 млн — за неякісний ремонт скверу по проспекту Свободи, що стало приводом відкриття провадження про присвоєння 8 млн гривень.

За даними «Апострофа», у ТОВ «Буд-Рем Сервіс» і ТОВ «Спец-Проектінвест» один і той же телефон. При цьому власником ТОВ «Спец-Проектінвест» значиться депутат Кам'янської райради Андрій Рибальченко, керівний також ТОВ «Футбольний клуб Металург -2020», ТОВ «Футбольний клуб Хімік -2020» і ТОВ «Академія футболу». Всі вони зареєстровані за тією ж адресою, що і «Федерація боксу м. Кам'янське» Костянтина Сауся — в квартирі в будинку по Білоруському проїзду.

Раніше ЗМІ неодноразово писали про можливі зловживання бюджетними коштами міста, до яких може бути причетний мер Кам'янського Андрій Бєлоусов.

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