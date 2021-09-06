«Здивований»: Москаль про прохання Зеленського до Байдена допомогти у звільненні заручників

Під час зустрічі з президентом США Джозефом Байденом президент України Володимир Зеленський передав йому список з 450 осіб, попросивши допомогти в їхньому звільненні. Серед них — представники забороненої в деяких країнах (зокрема, Росії та Казахстані. — Авт.) організації «Хізб-ут-Тахрір», які відкрито декларують, що бачать Крим частиною халіфату. Про це заявив колишній начальник кримського главку міліції, колишній народний депутат України Геннадій Москаль в ефірі телеканалу «Наш» нагадавши, що боровся з членами цієї організації, ще працюючи в Криму.

За словами Москаля, представники американських спецслужб, що допомагали йому, також здивовані тим, що Зеленський включив в список представників «Хізб-ут-Тахрір».

«Та людина, яка мені допомагала, вчора зателефонувала та каже: «Ти в курсі справи, що ваш президент передав Байдену 450 осіб (список. — Авт.) з Донбасу — луганських, донецьких, а також кримчан, які утримуються в Російській Федерації?» Я кажу: «Так, читав у ЗМІ». — «А ти в курсі, що 20 осіб — члени організації «Хізб-ут-Тахрір»? Я кажу: «Як?» — процитував розмову Москаль.

Політик дивується з приводу такого рішення глави держави.

«Ну як ми можемо просити (допомогти звільнити. — Авт.) поряд з тими, хто захищав Україну і сидить сьогодні у в'язниці за її цілісність, і тих, які проповідують створення ісламської держави, халіфату. Не в рамках Криму, кордонах України?» — нарікає Москаль. І додає: «Ну, якщо ми боремося і хочемо звільнити тих, хто хоче Крим перетворити в якийсь халіфат, що я можу сказати сьогодні нашому політичному керівництву держави?»

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