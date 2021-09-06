Якубін назвав стратегію влади у справі Медведчука

Чергове подовження домашнього арешту народному депутату Віктору Медведчуку демонструє, що влада не знає, як далі бути з цією справою, тому всіляко намагається її затягнути, заявив політолог Олексій Якубін в ефірі телеканалу «Перший Незалежний».

За словами Якубіна, за час досудового розслідування прокурори так і не змогли надати суду докази звинувачень, які висунули Медведчуку.

«Зауважте, справа досі перебуває на досудовому етапі, в даному випадку ми говоримо про продовження запобіжного заходу у прив'язці до досудового етапу», — заявив Якубін і додав, що це схоже на стратегію затягування з процедурними порушеннями.

На думку політолога, перед першим судовим засіданням з обрання запобіжного заходу Медведчуку представники влади, мабуть, вважали, що політик залишить Україну.

Якубін також вважає, що до представника опозиції можна ставитися по-різному, але «вигадувати речі, які за межею здорового глузду, за гранню прав і свобод людини», а також безпідставно закривати його під домашнім арештом «просто немислимо».

1 вересня Медведчуку вручили нове клопотання про продовження терміну домашнього арешту. 2 вересня Печерський районний суд ухвалив рішення про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту Медведчуку на 2 місяці, до 31 жовтня.

Народний депутат Віктор Медведчук, коментуючи рішення Печерського районного суду про продовження термінів запобіжного заходу у вигляді утримання під домашнім арештом в ефірі телеканалу, заявив про незаконні слідчі дії силовиків (СБУ І ДБР), які, за його словами, сфальсифікували справу.

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