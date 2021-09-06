26.75 / 26.95 31.62 / 31.96
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Фантастичний обсяг робіт: блогер перевірив «Велике будівництво» на Меморіалі жертвам Голодомору

16:14 6 вересня 2021
Меморіал&nbsp;— будівництво

На будівництві Меморіалу жертвам Голодомору в Києві за останні три місяці у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» було виконано великий обсяг робіт, що перевищує все зроблене за попередні роки. Відеозвіт з будівельного майданчика опублікував в Youtube блогер Павло Авдокушин.

«На початку літа 2021 року об'єкт був включений до національної програми „Велике будівництво“ і йому було виділено необхідне фінансування. Завдяки цьому за три літніх місяці було виконано просто фантастичний обсяг робіт», — повідомляє подробиці блогер.

За його даними, наразі вже добудовується основна будівля другої черги музею. Також для музею вже були замовлені і отримані ліфти.

Одна з ділянок будівництва комплексу розташована над Дніпровським узвозом. Тут над дорогою добудовується міст, ведеться мощення паркувального майданчика та збираються сходинно-ліфтові «вежі» моста.

Одночасно підрядник завершує роботи з відновлення схилів, прогулянкових доріг і оглядових майданчиків.

За словами блогера, цього року на добудову Меморіалу в рамках «Великого будівництва» Володимира Зеленського було виділено близько 500 млн гривень, що пояснює високий темп робіт.

Про те, що Меморіал після довгих років простою буде добудований у 2021 році, написав також у Facebook Юрій Голік: «Об'єкт, як і безліч інших по країні, перетворився на довгобуд, будувався повільно, а його вартість збільшувалася щороку. Стандартна історія „господарників“ і ностальгуючих популістів. Навесні цього року було поставлено завдання Меморіал добудувати цього року. Мінус один довгобуд, з яким буде закінчено цього року».

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках програми «Велике будівництво» почав діяти окремий проєкт «Велика реставрація» який передбачає відновлення в усіх регіонах туристичних об'єктів, що представляють культурну та історичну цінність.

189

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Електроенергія

Нові тарифи «на світло» з 1 жовтня: скільки будуть платити українці

пенсіонери

Більше 35 років стажу: як розрахувати доплату до пенсії

газ

У три рази нижче: глава «Нафтогазу» назвав ціну на газ для населення у новому опалювальному сезоні

Бельмондо

Помер французький актор Жан-Поль Бельмондо

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.