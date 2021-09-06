В Україні може з’явитися програма розвитку метро

За останні 10 років будівництво метро в Україні майже припинилось. За роки незалежності в країні збудували лише 36 станцій, а в столиці востаннє нову станцію відкрили у 2013 році («Теремки»). Тому Міністерство інфраструктури розглядає можливість запуску комплексної програми розвитку метро, повідомляє пресслужба.

Першим кроком стане коригування проєктів будівництва метро у Києві. Кабінет міністрів виділив 100 млн гривень на коригування проєктної документації розбудови нових ліній та дільниць КП «Київський метрополітен».

«Наразі ми говоримо про проєкти, які затверджені ще у проміжку 2008−2012 років. За цей час, окрім цін на матеріали, змінилось і саме місто. На прикладі Подільсько-Воскресенського мосту ми бачимо, як затягування будівництва та деактуалізація проєкту, ще й за умов хаотичної забудови, може призвести до катастрофічних для міста наслідків», — пояснив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.



Зокрема, буде переглянуто плани будівництва І черги Лівобережної лінії метрополітену Троєщина — Осокорки та гілки Подільсько-Вигурівської лінії від станції «Вокзальна» до ст. «Райдужна» з відгалуженням у напрямку житлового масиву Вигурівщина-Троєщина.

За словами Кубракова, місцева влада нерідко провалює важливі для країни інфраструктурні проєкти, і метро у Києві — не виключення.

«Тому ми підтримали рішення провести коригування проєктів — а у перспективі розглядаємо варіант запуску системної державної програми щодо розвитку метрополітену в Україні», — зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що в межах програми «Велике будівництво» буде запущено зручне приміське залізничне сполучення. Зокрема, проєкт City Express допоможе розвантажити дороги у Києві, Харкові та Дніпрі.

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