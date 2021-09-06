Кабмін продовжив торгові санкції проти РФ ще на рік, а влада країни-агресора розблокувала експорт окремих нафтопродуктів в Україну на рівні закону. Глава громадської організація «Конституційно-правовий Конгрес» Павло Янцен на сайті Всеукраїнської громадської організації КПК ІНФО розповів, чому Україна закуповує бітум у країни-агресора і як це пов'язано з фінансуванням терористів.



«Масштабне будівництво доріг підвищило попит на компоненти асфальтового покриття. Виявилося, що бітумний ринок України надзвичайно залежний від російського імпорту. Країна-виробник бітуму, безумовно, скористалася цим», — повідомляє Павло Янцен.



За словами глави ГО «Конституційно-правовий Конгрес», сьогодні при потребі в тисячу тонн бітуму Україна виробляє лише третину необхідного, при цьому формально до 70% імпорту (а зараз — до 80%) бітуму в Україні постачають з Білорусі.

«Водночас ще в квітні 2019 року 20% бітуму в Україну офіційно завозили з Росії. Тоді ж Росія ввела заборону на відвантаження бітуму в Україну. А вже в жовтні 2020 року Україна відновила експорт бітуму з країни-агресора за спеціальними дозволами», — нагадав громадський діяч.



Павло Янцен, посилаючись на дані дослідження «Консалтингової групи А-95», зазначив, що одеська нафтова компанія здійснила поставки перших партій бітуму виробництва «Рязанського заводу бітумних матеріалів».

«У серпні через митний пункт пропуску Гоптівка-Нехотєєвка під Харковом в Україну завезли кілька тисяч тонн бітуму», — пише експерт на сайті ГО «Конституційно-правовий Конгрес».

За його інформацією, дозвіл на поставку бітуму в Україну мають далеко не всі компанії-виробники з РФ, а тільки ті, які зобов'язані здійснювати поставки нафтопродуктів на окуповані території Донецької та Луганської областей або компанії, які здійснюють виплати у спеціальні фонди ФСБ Росії.

«Російський бітум як підрив репутації президента Зеленського», — пише Павло Янцен і закликає НАПКА, НАБУ, СБУ, Офіс генпрокурора і БЕБ звернути увагу на цю ситуацію, яка може нанести удар по національній безпеці України.

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