«Укравтодор» показав, як «Велике будівництво» Зеленського змінює найгіршу дорогу Львівщини

У Львівській області завершили ремонт 8-кілометрової ділянки автомобільної дороги Т-14−25 Миколаїв — Городок — Жовква — Кам’янка-Бузька — Бібрка. Шлях між Городком і Повітно, який донедавна можна було назвати найгіршим у регіоні, став ідеальною дорогою.

«Укравтодор» показав на фото, як змінилась дорога завдяки програмі президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

«Зміни, які відбулися під час капітального ремонту, очевидні. Суцільно вкритий вибоїнами автошлях перетворили на трасу з ідеальним покриттям», — коментують в агентстві.

Під час ремонту розширили проїзну частину, посилили дорожню основу та поклали два шари асфальтобетону, облаштували узбіччя та зупинки громадського транспорту, встановили дорожні знаки та бар’єрні огородження, а в межах населених пунктів влаштували дощову каналізацію, тротуари та освітлення. Крім цього, перебудували мостовий перехід через річку Стара у селі Повітно.

Ці роботи стали частиною проєкту Великого транзитного кільця навколо Львова, яке створюють у рамках «Великого будівництва».

«Вже сьогодні можна проїхати відремонтованим маршрутом від міжнародної траси М-06 Київ — Чоп до М-11 Львів — Шегині та М-10 Львів — Краковець, не заїжджаючи при цьому на закорковану об’їзну дорогу міста Львова. Для транзитного транспорту це чудова нагода уникнути простою у заторах», — відзначає пресслужба «Укравтодору».

Тим часом дорожники продовжать ремонт «найгіршої дороги» Т-14−25. Ділянку від Жовкви до Кам’янки-Бузької вже реконструюють. До кінця року планують зробити по-європейськи якісними 72 км цього шляху.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що протягом 2021 року за програмою «Велике будівництво» буде відремонтовано і збудовано 6 500 км доріг. «Інфраструктура — це ставлення держави до своїх людей. Це те, чим усі ми користуємось сьогодні, щодня. І це те, що залишиться після нас», — зазначив голова держави.

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