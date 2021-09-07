У Каневі за програмою Зеленського завершується 36-річне будівництво Шевченківського центру

У Каневі Черкаської області завершується будівництво Будинку культури, історія зведення якого почалася ще 36 років тому. Сучасний Shevchenko HUB добудовують у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», він уже практично готовий до відкриття. Про це у фейсбуці повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

«Будівля, що змінить майбутнє міста. Ми завершуємо історію Будинку культури в Каневі як 36-річного довгобуду. І нарешті завдяки програмі президента „Велике Будівництво“ розпочнеться його нова історія як Shevchenko HUB — культурного серця України», — зазначив Скічко.

Історія будівництва Будинку культури в Каневі почалася ще в 1984 році, проте роботи неодноразово зупинялися.

Станом на зараз там уже завершилися будівельні роботи, наразі ведеться благоустрій території, а також меблювання внутрішніх приміщень.

За словами голови ОДА, в Каневі застосували комплексний підхід і одночасно із закінченням будівництва Будинку культури ремонтують також головну вулицю міста.

«Окрім того, зараз розглядаємо ідею створення поруч скверу. Усе для того, щоб гармонізувати й стилізувати цей простір у центрі міста», — додав Скічко.

У будівлі є концертний зал на 700 місць, сучасна сцена, кінозал і виставкові зали. На четвертому поверсі розміститься Школа мистецтв для дітей. У приміщенні є кілька кімнат для різних гуртків, повідомили подробиці в Черкаській ОДА.

Нагадаємо, раніше в мережі було показано, як за кілька місяців під час «Великого будівництва» Володимира Зеленського просунулося будівництво Меморіалу жертвам Голодомору в Києві, яке довгий час залишалося замороженим.

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