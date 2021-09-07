26.68 / 26.87 31.55 / 31.87
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Експерт назвав звернення Freedom House до Байдена тривожним «дзвіночком» Зеленському

14:22 7 вересня 2021
Демонстрація протесту журналістів в Україні

Політичний публіцист Олександр Зубченко, коментуючи на сайті «112.ua» відкритий лист президента американської організації Freedom House Майкла Абрамовіца, оприлюднений якраз напередодні візиту президента Володимира Зеленського в США, назвав його «тривожним дзвіночком» для влади України.

«У листі президента Freedom House Майкла Абрамовіца, який був адресований Джо Байдену, чорним по білому сказано, що «президент Зеленський продовжує використовувати виконавчу владу без судового нагляду для покарання ЗМІ, технологічних платформ, журналістів і вебсайтів під приводом боротьби з дезінформацією», — пише публіцист і зазначає, що, коли організація Freedom House, яка існує на гроші уряду США, виносить на рівень президента Штатів питання закриття телеканалів в Україні та позасудових санкцій РНБО, це вже щось симптоматичне.

«А все разом це означає, що тема санкцій або інших обмежень ЗМІ та методів їхніх застосувань проти опозиції зазвучала в політичному порядку США. І, судячи з усього, це тільки перша серія. Як кажуть в Голлівуді, to be continued… Значить, тема «переслідування ЗМІ» стає важливою для Штатів. Вони її інформаційно «підсвітили», — вважає Зубченко і зазначає, що просто так від листа Freedom House відмахнутися не вийде.

26 серпня президент організації Freedom House Майкл Абрамовіц надіслав листа президентові США Джо Байдену напередодні візиту президента України Володимира Зеленського в Вашингтон, в якому висловив тривогу щодо практики позасудових розправ над українськими ЗМІ, які останнім часом практикує Зеленський через рішення РНБОУ.

336

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Орбакайте

Крістіна Орбакайте засвітила «вагітний» живіт: Максим Галкін випадково «видав» секрет доньки Примадонни

Винник та Полякова

Таюне більше не потрібна? Оля Полякова заявила, що робить з Олегом Винником дитину

Електроенергія

Нові тарифи «на світло» з 1 жовтня: скільки будуть платити українці

пенсіонери

Більше 35 років стажу: як розрахувати доплату до пенсії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.