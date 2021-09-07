Експерт назвав звернення Freedom House до Байдена тривожним «дзвіночком» Зеленському

Політичний публіцист Олександр Зубченко, коментуючи на сайті «112.ua» відкритий лист президента американської організації Freedom House Майкла Абрамовіца, оприлюднений якраз напередодні візиту президента Володимира Зеленського в США, назвав його «тривожним дзвіночком» для влади України.

«У листі президента Freedom House Майкла Абрамовіца, який був адресований Джо Байдену, чорним по білому сказано, що «президент Зеленський продовжує використовувати виконавчу владу без судового нагляду для покарання ЗМІ, технологічних платформ, журналістів і вебсайтів під приводом боротьби з дезінформацією», — пише публіцист і зазначає, що, коли організація Freedom House, яка існує на гроші уряду США, виносить на рівень президента Штатів питання закриття телеканалів в Україні та позасудових санкцій РНБО, це вже щось симптоматичне.

«А все разом це означає, що тема санкцій або інших обмежень ЗМІ та методів їхніх застосувань проти опозиції зазвучала в політичному порядку США. І, судячи з усього, це тільки перша серія. Як кажуть в Голлівуді, to be continued… Значить, тема «переслідування ЗМІ» стає важливою для Штатів. Вони її інформаційно «підсвітили», — вважає Зубченко і зазначає, що просто так від листа Freedom House відмахнутися не вийде.

26 серпня президент організації Freedom House Майкл Абрамовіц надіслав листа президентові США Джо Байдену напередодні візиту президента України Володимира Зеленського в Вашингтон, в якому висловив тривогу щодо практики позасудових розправ над українськими ЗМІ, які останнім часом практикує Зеленський через рішення РНБОУ.

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