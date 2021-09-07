В Америці звернули увагу на закриття в Україні ряду ЗМІ

Авторитетний американський сайт The Unz Review слідом за американською організацією Freedom House написав про те, що в Україні влада закриває незалежні засоби масової інформації.

«З початку цього року Україна розгорнула прискорену кампанію по закриттю всіх „проросійських“ (в лапках, тому що найчастіше вони не стільки явно проросійські, скільки просто менш антиросійські та більш опозиційні, ніж основні) ЗМІ», — йдеться на американському сайті.

У публікації нагадали, що у лютому цього року були закриті три телеканали — «112 Україна», NewsOne і ZIK, пов'язані з лідером опозиції Віктором Медведчуком: «В даний час він знаходиться під домашнім арештом за звинуваченням у державній зраді «на підставі нерозкритих свідоцтв органів безпеки».

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK, заблокувавши їхнє мовлення на п'ять років. Пізніше журналісти цих каналів створили телеканал «Перший Незалежний», який незабаром був відключений від ефіру.

20 лютого Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО про санкції відносно 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

12 травня Медведчуку вручили підозру в зраді, а наступного дня столичний Печерський райсуд обрав політику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який Київський апеляційний суд після розгляду апеляції його захисту залишив в силі до 7 вересня.

Як повідомив народний депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін, 1 вересня Медведчуку вручили нове клопотання про продовження терміну домашнього арешту ще на 2 місяці.

Народний депутат Віктор Медведчук в ефірі телеканалу «Перший Незалежний» заявив про безпосередній вплив президента Володимира Зеленського на слідство, прокуратуру та суд і назвав свою справу політично мотивованою. За його словами, це «видно з матеріалів підозри, з матеріалів клопотання про продовження запобіжного заходу».

97

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter