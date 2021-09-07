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Політика

Заступника голови ОП Смирнова можуть звільнити: ЗМІ назвали причину

22:01 7 вересня 2021
Смирнов

Заступник голови Офісу президента України Андрій Смирнов виявився під загрозою звільнення. Про це пише «Дзеркало тижня» з посиланням на Telegram-канал «Української правди».

Як пише «Дзеркало тижня», причиною може бути затяжний конфлікт із заступником глави ОП Олегом Татаровом, а також із самим очільником ОП Андрієм Єрмаком.

«За даними анонімних джерел, Смирнов занадто часто має власну думку і намагається доносити альтернативну інформацію до президента, що дратує Андрія Борисовича. Даю 90% ймовірності, що в найближчі місяць-два, Смирнов піде», — цитує «Дзеркало тижня» співрозмовників «УП» у владі.

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