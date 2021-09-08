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Політика

«Велике будівництво» Зеленського вперше за 40 років відремонтувало об’їзну Черкас

11:34 8 вересня 2021
Об&#39;їзна дорога Черкас

На об'їзній дорозі Черкас, яка не ремонтувалася протягом останніх 40 років, закінчуються дорожньо-ремонтні роботи, що проводилися у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це повідомляє «Укравтодор» на своїй сторінці у Facebook.


Обхід Черкас є складовою частиною дороги Н-16 Золотоноша — Черкаси — Сміла — Умань, ремонт якої у рамках «Великого будівництва» розпочався минулого року. Масштабні відновлювальні роботи на найдовшій трасі регіону довжиною 208,1 км ще тривають.

На обході Черкас дорожньо-ремонтні роботи вже практично завершилися. Тут підрядник наніс розмітку і закінчує встановлення дорожніх знаків. На фінішному етапі також облаштування майданчика для габаритно-вагового контролю вантажного транспорту на виїзді з Черкас.

Дорожникам залишилося провести обладнання автобусних павільйонів і встановити освітлення пішохідного переходу.

Минулого року в ході «Великого будівництва» було відновлено дорожнє покриття на 67,2 км дороги Н-16. У 2021 році має бути відремонтовано 115 км траси.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський, говорячи про програму «Велике будівництво», сказав, що реалізація цієї інфраструктурної програми дозволить зробити дороги візитівкою України.

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