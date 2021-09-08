«Велике будівництво»: швейцарська компанія інвестує 40 млн доларів у порт Чорноморська

Між Адміністрацією морських портів України і СП «Рісоіл Термінал», що є дочірньою компанією швейцарської RISOIL S.A., підписано угоду про будівництво у морському порту Чорноморська двостороннього пірсу довжиною 340 метрів з розміщенням двох причалів довжиною 290 м. Розмір прямих інвестицій складе 40 млн доларів.

Досягнута домовленість є частиною реалізації проєкту з розвитку портової інфраструктури у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Про підписання договору повідомив у фейсбуці міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«Цей проєкт обговорювався 13 років, і нарешті ми можемо сказати, що він буде втілений. А це 40 млн доларів прямих інвестицій, більше експортних можливостей для українських виробників, нові робочі місця», — пише Кубраков.

Новий пірс швейцарський інвестор побудує на стику причалів 10 і 11. Він дозволить приймати судна типу Panamax, необхідні для українського агроекспорту.

Адміністрація морських портів України своєю чергою проведе днопоглиблювальні роботи на підходах до пірсу з досягненням глибин 15 м.

«Порт Чорноморська потребував днопоглиблення ще 15 років тому, весь цей час ця задача з'являлася у пріоритетах і стратегічних завданнях міністерства та керівництва портів. Приватні інвестори готові були вкладати гроші, але їм потрібні були гарантії і рішучість з боку держави», — уточнює міністр.

Наразі до 15 метрів глибина вже доведена в межах I, II, і V черг будівництва. Днопоглиблення на ІІІ черзі будівництва забезпечить водні підходи до нового пірсу.

Упродовж 5 років у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» в модернізацію українських портів планується вкласти близько 17 млрд грн капітальних інвестицій.

Кубраков також нагадав, що, крім розвитку портової інфраструктури, зі Швейцарією реалізується проєкт оновлення рухомого складу української залізниці й планується участь швейцарської сторони в розвитку туристичної інфраструктури України.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що в рамках програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» низку українських портів планується передати у концесію.

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