Французькі сенатори відвідали Медведчука, який знаходиться під домашнім арештом

8 вересня, під час візиту до Києва, секретар Сенату Франції, віцепрезидент Комітету закордонних справ, оборони та збройних сил Сенату Франції, член Парламентської асамблеї НАТО від Франції та член Міжпарламентського союзу Жоель Герріо, а також французький сенатор Наталі Гуле відвідали політика Віктора Медведчука, який перебуває під домашнім арештом. Також у зустрічі взяв участь його однопартієць, нардеп Вадим Рабинович. Про це повідомляє пресслужба партії ОПЗЖ.

Як відзначили у пресслужбі, ключовим питанням візиту французьких сенаторів в Україну в цілому стала тема перешкоджання журналістській діяльності ЗМІ, непідконтрольних владі, політичні репресії, незаконне кримінальне переслідування інодумців та опозиціонерів.

За словами Віктора Медведчука, тиск на нього особисто, партію ОПЗЖ і телеканали «112 Україна», NewsOne і ZIK мав системний характер, оскільки був розпочатий президентом України ще влітку 2019 року, коли Зеленський сказав, що «це буде дуже гучна історія, яка дуже погано закінчиться».

«Ми приїхали до Києва для зустрічі з журналістами, для того, щоб розповісти про вашу позицію, тому що для міжнародних організацій свобода слова вкрай важлива. Ми приїхали для того, щоб зібрати максимум об'єктивної інформації про події в Україні. Будь-які неправові механізми, політично вмотивовані рішення відкривають двері для тоталітарного устрою держави», — заявила Наталі Гюле під час зустрічі й додала, що французькі колеги готові допомагати в рамках міжпарламентських зв'язків Ради Європи, а також в рамках ОБСЄ.

Також Віктор Медведчук поінформував представників Сенату Франції про те, що партія ОПЗЖ буде послідовно та принципово домагатися миру на Донбасі, виконання Мінських угод в повному обсязі та рішень, прийнятих у «нормандському форматі».

Віцепрезидент Комітету закордонних справ, оборони та збройних сил Сенату Франції, член Парламентської асамблеї НАТО Жоель Герріо наголосив на ролі Медведчука у врегулюванні конфлікту на сході України та сказав: «Ми з Віктором Медведчуком обговорювали дуже багато різних питань щодо свободи слова, миру на Донбасі. Він нам здався дуже спокійним, дуже впевненим у собі й він дуже добре володіє ситуацією. Він, звичайно, нам дав огляд ситуації, та ми завдяки йому дуже добре зрозуміли, що відбувається. Медведчук — один з тих людей, які володіють цією ситуацією з самого початку, він володіє кожним моментом історії конфлікту на Донбасі. І він нам розповів абсолютно все, що там сталося по сьогоднішній день, і він нам пояснив, як можна це питання вирішувати».

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