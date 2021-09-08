«Відіжми»: політтехнолог прокоментував скандал навколо власників бордів, в якому згадують СБУ

Директор Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький, коментуючи ситуацію навколо одного з найбільших власників бордів (площин для зовнішньої реклами) — компанії «Октагон-Аутдор», вважає, що почалася боротьба за носії інформації. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.

«Судячи з усього, депутати таки відчувають наближення виборів. Бо почалась активна боротьба за носії інформації», — написав експерт.

Як приклад він наводить ситуацію з «Октагон-Аутдор».

«Рейдерство — це вже звично. Навіть якщо інвестор — громадянин ЄС: їм обіцяли „інвестнянь“, а не недоторканність інвестицій», — пише політтехнолог й додає, що до цього нібито має відношення СБУ, бо приводом для «віджиму» є те, що компанія «має стосунок до так званих «Л/ДНР», адже на окупованих теренах лишились недемонтованими її борди.

Голобуцький нагадав про відкрите звернення «Октагон-Аутдор» до президента, уряду, СБУ та генпрокурора. Компанія заявила про рейдерську атаку з боку недобросовісних співробітників СБУ: «Проти нас фальшується кримінальна справа з метою захоплення компанії. Співробітники СБУ влаштували провокацію. Причому звинувачують нас за гучною статтею Кримінального кодексу — «створення терористичної групи чи терористичної організації».

Голобуцький також звернув увагу, що «Октагон-Аутдор» у своїй заяві натякнула на зацікавленість народного депутата у захопленні компанії, яка володіє тисячами бордів.

«Адже напередодні офіційного оприлюднення пресслужбою СБУ конфіденційна інформація про обшук була „злита“ на сайт, який належить до медіахолдингу депутата ОПЗЖ Вадима Столара. А Столар якраз раніше заявляв, що формує власний медіахолдинг, до якого частково увійшли телевізійні медіамайданчики його соратників з ОПЗЖ у Верховній Раді», — написав директор Агентства моделювання ситуацій, який здивований можливій участі у цьому СБУ.

Політолог також пише, що в цій історії багато дивного: «І те, що в рейдерстві на користь представника проросійської партії задіяні українські спецслужби, й наїзд на європейського інвестора, й цинізм маніпуляцій на війні, й політтехнологічне ноу-хау: «Бракує бордів для кампанії? — Відіжми».

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