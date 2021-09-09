На Вінниччині порівняли, як виглядають дороги до та після «Великого будівництва». ВІДЕО

У Вінницький області завершили капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02−04−08 Гайсин — Теплик. На ділянці від міста Гайсин до села Кущинці замість вкритого ямами зношеного покриття з’явилась ідеальна дорога.

Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов оприлюднив відео, на якому добре видно, як виглядала дорога до початку ремонту й зараз.

Ремонт 7-кілометрової ділянки виконували у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Підрядна компанія відновила дорожній одяг, встановила нові знаки та бар’єрні огородження.

У межах населених пунктів зробили пішохідні доріжки і автобусні зупинки з тактильною плиткою та пониженими бордюрами для людей з інвалідністю та маломобільних груп.

Нагадаємо, під час травневої пресконференції президент Володимир Зеленський наголосив, що якісні дороги мають стати вітриною країни. Дороги, які відновлюють за програмою «Велике будівництво», забезпечують комфортне пересування і стимулюють внутрішній туризм, а також допомагають рятувати життя, коли ними користуються швидкі та служба надзвичайних ситуацій.

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