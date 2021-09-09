Тищенко зчепився з Леросом на трибуні Верховної Ради через «вагнерівців»: відео
У Верховній Раді прямо біля трибуни зчепилися двоє колишніх колег по фракції — «Слуга народу» Микола Тищенко та Гео Лерос, який покинув лави «СН». Причиною стала зірвана операція із затримання бойовиків ПВК Вагнера, яка трапилася минулого літа, і сюжет про яку напередодні випустив СNN .
Так, Гео Лерос, стоячи на трибуні, зажадав пояснень від вищого керівництва країни — президента Володимира Зеленського та керівника ОП Андрія Єрмака. Нардепа цікавила відповідь на питання, хто «злив» операцію і чому раніше керівництво заявляло, що її зовсім не було.
Однак договорити до кінця йому не вдалося — більш міцний Тищенко відтіснив Лероса від мікрофона. Цей момент публікує Інсайдер UA .
А ось цей момент з іншого ракурсу - відео публікує "Клименко тайм" .
Матеріал про сюжет CNN «Пастка для „вагнерівців“: українські розвідники розкрили таємниці зірваної операції» читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото — скріншот.309
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