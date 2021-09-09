Завдяки програмі президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» в Україні кардинально змінюється якість життя та стирається різниця між великими містами та віддаленими населеними пунктами. Такого висновку дійшов голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко після робочої поїздки до Вінницької та Одеської областей. Своїми враженнями він поділився у блозі на Lb.ua.

«На жаль, у свідомості українців сформувалася чітка установка. Київ, Дніпро чи Одеса — це міста для життя. Міста з населенням менше 50 000 — привід для жартів про глуху провінцію», — пише нардеп.

Одним з таких міст, за його словами, донедавна була Жмеринка, у лікарні якої не було навіть апарату комп'ютерної томографії.

«Зараз у Жмеринку прийшла програма президента України „Велике будівництво“. У лікарні було проведено капітальний ремонт, встановлено нове обладнання. В тому числі тут з'явився сучасний апарат КТ фірми Siemens», — повідомляє Корнієнко.

Ще один приклад з Вінницької області, який наводить народний депутат, — будівництво спорткомплексу «Авангард» у місті Браїлів: «Довгі роки це був занедбаний дитячий садок. Подружжя, що мешкає у будинку навпроти, розповіло нам, що у реконструкцію цієї споруди давно ніхто не вірив. Зараз чоловік і жінка за власною ініціативою допомагають працівникам на будівництві».

Ще один об'єкт «Великого будівництва», який справив враження на Корнієнка, — школа в Іллінцях.

«У шкільному коридорі облаштований куточок відпочинку з м'якими диванами, розетками для зарядки гаджетів і вай-фаєм, до того ж обладнано сучасне футбольне поле з огорожею і гудроновим покриттям. На першому уроці фізкультури в новому навчальному році хлопці грають у футбол у новенькій формі, а директор школи тримає в руках проектну документацію на… шкільний тенісний корт», — описав побачене голова «СН».

«Головне, мабуть, в тому, що „Велике будівництво“ — це зміни у суспільних відносинах. Зміни, які починаються з рівня маленької громади, міста, села. Відчуття небайдужості й турботи з боку держави, поява нових і сучасних матеріальних об'єктів породжує інше ставлення людей до свого життя і життя своєї громади», — підсумував нардеп.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський оновлення та будівництво нових об'єктів інфраструктури в рамках програми «Велике будівництво» назвав найкращою характеристикою ставлення держави до своїх громадян.

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