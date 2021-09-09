Перший віце-прем'єр-міністр Олексій Любченко , якого деякі експерти вважають причетним до податкових скруток, замість боротьби зі схемами, які щорічно виводять з країни 1−2 млрд доларів, пропонує законодавчі ініціативи, спрямовані на «детінізацію» доходів бізнесу і громадян у вигляді загального декларування, скасування банківської таємниці, податків для заробітчан, р есурсного законопроекту № 5600. Про це пише «РБК-Україна», аналізуючи останні ініціативи чиновника.

У статті нагадують, як під час перебування глави ДПС Олексій Любченко стверджував, що бізнес багатий і просто не хоче платити податки в держскарбницю.

«Вони багаті. Давно вже все окупили, застосували прискорену амортизацію, податків нуль. Про податок на прибуток взагалі забули. Яка прискорена амортизація, якщо гарантійний термін панелей 30 років? Вони хочуть з бюджету 20 млрд грн, але ми у них самих знайдемо ці 20 млрд грн податку на прибуток», — говорив Любченко про підприємства «зеленої» енергетики.

Крім того, як пише «РБК-Україна», міністр — великий шанувальник жорстких правил і підходів, максимального тиску на середній і малий бізнес: «У сфері його інтересів — ресурсний законопроект № 5600, який ще називають „антиолігархічним“. Він стосується різних видів бізнесу, в тому числі, і тих компаній, що ніяк не пов'язані з олігархами. У проекті податковій надали право стягувати податковий борг за рахунок коштів боржника в банку — за рішенням самої податкової, без суду і слідства. Згідно з проектом, ці трафи будуть нараховуватися без права оскарження: оскаржити штраф можна, але лише після його оплати. А ще згідно рішення суду керівникові бізнесу можуть заборонити виїжджати за кордон, якщо у компанії є податковий борг».

У матеріалі наголошується, що чиновник підтримує загальне декларування, яке дозволить податківцям отримувати більше від тих, хто працює не в Україні.

Видання нагадує, що з 1 липня 2021 Держслужба з питань праці спільно з фіскалами почала інспекції для виявлення роботодавців, які використовують незадекларовану працю.

Станом на 2 вересня, проведено 2463 інспекціонних перевірок. В результаті з 4026 працівниками договори уклали, але 4,5 тис. при цьому залишилися без роботи, хоч і неофіційної.

«Жахливе 85-те місце України в глобальному рейтингу конкурентоспроможності. „Річ у собі“ — це „класна штука“, але основною оцінкою результативності вашої роботи, шановні керівники міністерства, є індекс глобальної конкурентоспроможності», — зазначив на нещодавній зустрічі екс-міністрів економіки екс-прем'єр-міністр Юрій Єхануров, прямо вказуючи, що Любченко і його команда орієнтуються на помилкові індикатори.

Екс-міністр економіки, колишній глава НБУ, Сергій Тігіпко впевнений, що зростання економіки в Україні не добитися без істотного приросту інвестицій.

На думку колишнього міністра фінансів Віктора Пинзеника, масштаби залучення інвестицій знаходяться на рівні відтворення.

«Ми повинні зрозуміти фундаментальну проблему — економіку рухають інвестиції, не може економіка розвиватися, у яку не вливають гроші … Жодного разу з 2000 року ми не мали обсягів вливання інвестицій, які близькі були б до періоду зростання — вони в два рази меншими були. Якщо ж ми говоримо про ті темпах, які спостерігаються зараз, то це на рівні простого відтворення. А якщо ми хочемо мати приріст, то масштаби інвестицій повинні бути зовсім іншого розміру», — вважає Пинзеник.

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