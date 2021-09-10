«Велике будівництво»: 14 жовтня Україна побачить оновлену Хортицю

До Дня захисників та захисниць України, який відзначається 14 жовтня, на острові Хортиця у Запоріжжі завершаться усі роботи з реконструкції знакових об’єктів, що заплановані на 2021 рік у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це повідомили у проєктному офісі відродження острова Хортиця.

«Вже зовсім скоро знакові об’єкти на острові Хортиця постануть по-справжньому оновленими, маючи нові цікаві сенси. Вони будуть зрозумілі, комфортні, доступні для відвідувачів. Ми почали у червні, а вже в жовтні увесь обсяг робіт, що заплановано на 2021 рік, буде виконано», — розповів представник проєктного офісу Валерій Шевченко.

Громадський простір «Козацьке коло» вже прийняв наприкінці літа масштабний музичний фестиваль ZOUND 2021, який відвідали понад 15 000 людей. Найближчим часом на «Колі» встановлять лавочки та підсвічування скульптур, а на паркінгу поруч нанесуть розмітку, встановлять відповідні дорожні знаки та «лежачих поліцейських».

Від «Козацького кола» до музею, а далі й до історико-культурного комплексу «Запорозька Січ» буде зроблена зручна пішохідна доріжка.

Дах Музею історії запорозького козацтва, який протікав роками, вже врятований та перетворився на сучасний оглядовий майданчик. Наразі у музеї завершується облаштування та декорування фасадів. На великій стіні музею скоро з’явиться новий логотип Хортиці з підсвічуванням. А до 14 жовтня навколо Музейної площі виконають благоустрій території та висадять нові дерева.

Пагорб з флагштоком та оглядовим майданчиком прийняв перших відвідувачів на День прапора та День незалежності. Наразі тривають фінальні роботи: П-образні конструкції вже забезпечують освітлення стежки нагору, скоро зроблять інклюзивні трирівневі поручні для дітей, людей з інвалідністю на візках та для людей поважного віку. До жовтневих свят буде зроблене підсвічування прапора. Фішкою пагорбу стануть арт-об'єкти у вигляді великих кілець, що символізують коло життя та коло єднання.

На жовтневі свята на острові запустять лазерне шоу.

Реконструкція Хортиці проходить завдяки взаємодії державної влади з Групою Метінвест, яка виступає партнером національного проєкту відродження острова. «Унікальність проєкту реконструкції полягає в тому, що й бізнес, і держава працюють разом — це гарний успішний приклад державно-приватного партнерства. Лазерне шоу — це подарунок від Групи Метінвесту та Міністерства культури та інформаційної політики Хортиці, який стане ще однією унікальною туристичною атракцією острова», — зазначив генеральний директор ПАТ «Запоріжсталь» Групи Метінвест Олександр Мироненко.

Нагадаємо, у серпні Хортицю відвідала перша леді України Олена Зеленська, за ініціативою якої Хортиця стане першим повністю інклюзивним туристичним об’єктом України.

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