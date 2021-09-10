Нова схема тиску на будівельний бізнес? ЗМІ про законопроєкт Мінрегіону

Новий законопроєкт про підвищення штрафів за незаконну будівельну діяльність, порушення проєктувальників, архітекторів та інших учасників процесу може стати основою для нових корупційних схем в структурі Мінрегіону. Про це пише видання «Дело».

Відповідний законопроєкт нещодавно зареєстрували дружні Мінрегіону депутати, серед яких племінник відомого бізнесмена Іллі Павлюка Максим Павлюк.

«Підвищення дозволить вертикалі, що контролює, збільшити розмір хабарів за покриття інспекторами таких порушень. Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов відповідає в уряді за реформу будівельної галузі. Формально вона передбачає цілий комплекс заходів з дерегуляції, цифровізації, спрощення процедур спілкування забудовників з місцевою владою та контролюючими органами. Однак поки що особливих успіхів в перерахованих вище справах не помічено», — йдеться в матеріалі.

Видання пише, що Чернишова підозрювали в блокуванні проведення містобудівної реформи, оскільки він контролював роботу тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування зловживань в Держархбудінспекції.

«Тривалий „перехідний період“ створює управлінський і законодавчий хаос, зручний для них та їхніх спільників, і приводить до зростання корупції та стагнації для ринку в цілому. Коли ж „перехідний період“ буде вирішено закінчити, разом з ДАБІ будуть поховані й всі видані з порушеннями в цей період дозвільні документи. Найяскравіший приклад такого будівництва на тлі хаосу є скандальний проєкт по забудові 13 га берегової лінії Дніпра на Подолі», — пише «Дело».

Продовженням реформи повинні стати зміни до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення, якими посилюється відповідальність для порушників будівельного законодавства: «Відповідно до законопроєкту, деякі штрафні санкції планується підвищити в 8−10 разів».

Як зазначає видання, для великих будівельних компаній ці штрафи нічого не значать.

«Однак для дрібних і середніх забудовників, судячи з усього, з'явиться можливість для інспекторів на місцях шантажувати їх вищими розмірами хабарів. Всі справи про адміністративні правопорушення в цій сфері пропонується передати в підконтрольну Мінрегіону та ключовим забудовникам Містобудівну палату (сьогодні це компетенція органів держархбудконтролю — в залежності від категорії складності це може бути або місцева, або державна інспекція). Фактично це можливість централізувати „рішення проблем“ забудовників в одному місці», — зазначає видання.

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