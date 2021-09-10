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Політика

Королевська на мітингу біля парламенту озвучила цілі опозиції

14:07 10 вересня 2021
мітинг

У четвер, 9 вересня, під стінами ВР пройшов протестний мітинг опозиції. Влада переслідує опозицію лише з тією метою, щоб люди боялися говорити правду. Про це під час мітингу заявила народна депутатка від ОПЗЖ Наталія Королевська, передає 112.ua

«Влада хоче нас з вами роз'єднати, зробити все, щоб нашої сильної команди не було. Попри те, що вони влаштовують судилища над Віктором Медведчуком і переслідують сьогодні опозицію, ми з вами разом і сильні, як ніколи», — сказала Королевська.

Під час свого виступу нардепка також озвучила плани опозиції в поточному політичному сезоні.

«Наша місія та завдання — зробити все, щоб жінки знову хотіли народжувати й хотіли, щоб їхні діти жили в нашій країні, а не виїжджали на чужину. Щоб наша молодь була впевнена в тому, що вона потрібна Україні та може тут знайти собі роботу, призначення», — заявила Королевська, додавши, що місією опозиції є захист людей похилого віку «від убогості та невгамовних тарифів».

За словами нардепа, політична сила, яку вона представляє, першим завданням бачить об'єднання зусиль для відставки уряду, а другим — перевибори парламенту та монобільшості, представники якої забули про те, що прийшли служити людям.

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