У Дніпрі за ініціативи Альони Тимошенко відкрили незвичну скульптуру «Звуки Міста»

Унікальну скульптуру, що поєднує звук і форму, відкрили у п’ятницю, 10 вересня, у Дніпрі. Артоб'єкт під назвою «Звуки Міста» став своєрідною аудіодоріжкою до пульсу міста-мільйонника. Подробиці розповіли у Дніпропетровській ОДА.

За словами однієї з ініціаторок проєкту, продюсерки компанії GOODMEDIA Альони Тимошенко, відкриттю передувала велика робота. Скульптори, художники та саунд-продюсери проаналізували, як звучить місто, зібрали відгуки та спогади дніпрян. Після того звуки ретельно «збирали» і піддавали цифровій обробці.







«Живемо у новий час, коли розбудовується країна, розвивається інфраструктура. Ми змінюємося зсередини. Шукаємо нові форми самовираження. Наш проєкт „Звуки Міста“ — саме про це. Вперше звук перетворився на форму», — каже Тимошенко.

У цифровій колекції скульптури — гул ракетного двигуна і стукіт вантажного вагона, стук відкриття парашута і шум моторного човна, що мчить хвилями. Також артоб'єкт звучить тріскотом багаття, дзинчить балончиками стріт-артистів, оплесками й гучним сміхом.





Один з найбільш оригінальних звуків скульптурі «подарував» мер міста Борис Філатов, для якого «буркотіння» старого холодильника «Дніпро» асоціюється з відчуттям дому.

«Скульптура виглядає модерново. Рухаємося в майбутнє. Відкриті до інновацій. Таким шляхом ідуть найрозвинутіші міста», — каже міський голова.

«Звуки Міста» у Дніпрі стали третьою скульптурою, створеною за такою технологією в Україні. Перша була відкрита президентом Володимиром Зеленським під час саміту «Кримської платформи».

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