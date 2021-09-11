Ківа розповів, навіщо став адвокатом

9 вересня біля стін Верховної Ради пройшов протестний мітинг опозиції. Приймаючий у ньому участь народний депутат від партії ОПЗЖ Ілля Ківа в коментарі «Першому Незалежному» розповів, чому став адвокатом.

«Будучи християнином і маючи християнську чесноту, я прекрасно розумів, що найближчим часом президенту Володимиру Зеленському потрібні будуть кваліфікований захист та допомога», — заявив Ківа.

Народний обранець підкреслив, що готовий захищати Зеленського в суді, тому що кожна людина має право на захист.

«Так ось, я, будучи християнином, буду захищати Володимира Зеленського в суді, бо кожна людина має право на захист, бо кожна людина має право на справедливість, бо в нашій країні в першу чергу презумпція невинності, і ми повинні навчитися прощати і захищати ближнього», — додав нардеп.

Нагадаємо, 26 квітня Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію за фахом «Механізми державного управління».

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