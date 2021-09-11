«Припиніть тримати Україну на гачку реформ»: Кулеба жорстко звернувся до ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якого в серпні внесли в розширений санкційний список Кремля, упевнений в тому, що членство нашої країни в Євросоюзі не залежить від ефективності впровадження реформ. Про це глава МЗС заявив на форумі «Ялтинська європейська стратегія».

На його думку, країнам ЄС слід відмовитися від стратегії утримування України «на гачку» реформ.

«Я не прошу зробити виняток для України, ні! То, що я прошу, пропоную, і я ніколи не скаржуся, стосується визнання простого факту — що мова йде не тільки про реформи, коли мова ведеться про вступ до Європейського Союзу. І політичне рішення країн-членів ЄС прийняти іншу країну членом не тільки грунтується на реформах. Припиніть тримати Україну на гачку реформ», — цитує міністра УНІАН.

При цьому міністр додав, що реформи дійсно важливі і він підтримує їх, роблячи все можливе, щоб Україна трансформувалася. Він також зазначив, що граничний поріг для вступу в ЄС зараз набагато вище, ніж раніше, і Україна до цього готова, потребуючи лише ефективного сигналу з Брюсселя.

Нагадаємо, найближчим часом Україні «не світить» і членство в НАТО. У цьому впевнений екс-радник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.

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