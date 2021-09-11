Журналісти закритих медіа прийшли на форум YES розповісти про ситуацію зі свободою слова в Україні

11 вересня співробітники закритих українською владою телеканалів «112 Україна», NEWSONE, ZIK, «Перший Незалежний», а також сайтів «Страна.ua» і «Шарій.net», які напередодні передали відкритого листа європейському комісару з питань розширення і політики добросусідства з 2010 по 2014 рік Штефану Фюле і експрезиденту Польщі Олександру Кваснєвському з приводу загрози свободі інформації в Україні та введення тотальної цензури, прийшли на форум Ялтинської європейської стратегії (YES), що стартував 10 вересня в Києві, щоб розповісти про ситуацію зі свободою слова в Україні.

За словами ведучого телеканалу «Перший Незалежний» Дениса Жарких, журналісти прийшли на акцію, щоб захистити принципи свободи слова.

«Ми прийшли захищати свободу для своїх глядачів… Це дійсно дуже важливо, ми захищаємо свободу слова, свої права, ми захищаємо інший шлях, інше мислення… Нещодавно під час виступу Віктор Медведчук сказав, що потрібно чинити опір. Але він закликав не до Майдану, а до осмислення. Найголовніше, — поверніть свободу слова в Україні», — заявив Жарких.

Коментуючи акцію журналістів закритих ЗМІ, політичний і військовий експерт Юрій Дудкін відзначив, що завжди підтримує всі акції, які обмежують свободу слова.

«Тому ми сьогодні тут, де зібралися багато представників ЄС, США, щоб продемонструвати їм, що українські журналісти — їх не зламати, вони будуть йі далі», — зазначив Дудкін.

Учасники мітингу

На думку політолога Олексія Якубіна, закриття телеканалів в Україні — центрі Європи — безпрецедентний випадок.

«Міжнародний тиск або ось такі точкові акції безсумнівно впливають на ситуацію. Потрібно привертати увагу міжнародних політиків до ситуації, які розповідають про свободу слова, демократичні стандарти … Це стосується як українських, так і західних політиків. Я вважаю, що проведення акцій, написання звернень та листів — це важливі речі», — сказав Якубін.

Раніше колективи співробітників закритих телеканалів і сайтів написали листа державному секретареві США Ентоні Блінкену щодо введення тотальної цензури і серйозної загрози свободі інформації в Україні. А також зверталися до Управління Верховного комісара ООН з прав людини з проханням приділити увагу проблемі свободи слова в Україні та вплинути на українську владу.

Також сотні журналістів телеканалів, пов'язаних з Медведчуком, приходили до представництва ООН в Україні висловити подяку за звіт Управління Верховного комісара ООН з прав людини «Огляд ситуації в сфері прав людини в Україні», в якому закриття телеканалів було визнано незаконним.

Як відомо, 2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій у вигляді блокування мовлення на п'ять років проти телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK, які пов'язували з Медведчуком.

26 лютого журналісти закритих телеканалів створили новий телеканал «Перший Незалежний», проте через годину після початку мовлення він був відключений від ефіру.

20 серпня секретар РНБОУ Олексій Данилов за підсумками засідання відомства повідомив про введення санкцій проти головного редактора інтернет-видання «Страна.ua» Ігоря Гужви, компаній — видавців «Страни.ua» і ще кількох людей. Данилов заявив, що вони займалися «протиправною діяльністю на території України». Розглядається також варіант закриття телеканалу «Наш».

26 серпня президент організації Freedom House Майкл Абрамовіц надіслав листа президентові США Джо Байдену напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону, в якому висловив хвилювання щодо практики позасудових розправ над українськими ЗМІ, які останнім часом практикує Зеленський через рішення РНБОУ.

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