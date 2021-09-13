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Політика

Урбан-парк на ВДНГ стане базою майбутніх чемпіонів — президент МОК про проєкт «Великого будівництва» Зеленського

11:05 13 вересня 2021
Урбан-парк на ВДНГ

Урбан-парки, подібні до київського на ВДНГ, стануть основою для розвитку олімпійських видів спорту та зможуть виховувати майбутніх олімпійських чемпіонів.

Такою думкою поділився президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, який спільно з президентом України Володимиром Зеленським побував у суботу, 11 вересня, на території найбільшого урбан-парку України, збудованого у межах президентських програм «Велике будівництво» та «Здорова Україна».


«Саме за допомогою таких класних спортивних розважальних сучасних „магнітів“ ми будемо збільшувати кількість громадян України, які займатимуться різними видами спорту», ​​- зазначив Володимир Зеленський.

Урбан-парк був побудований у рекордно короткі терміни, його будівництво було розпочато в червні, а до вересня спортивні локації вже стали доступні в цілодобовому режимі для всіх відвідувачів.


«Урбан-парк був побудований в рекордно короткі терміни — майже за два місяці, і це дійсно вражає. Такі парки дуже важливі для розвитку фізичної культури. Тут можуть починати свій шлях у спорті навіть майбутні олімпійські чемпіони», — сказав Томас Бах, ознайомившись з урбан-парком.

Сьогодні тут вже можна скористатися скейт-парком, стрітфутбольним спотом для тренувань з вуличного футболу, стрітбольним спотом для стрітболу та баскетболу 3×3 і 5×5, стрітденс та івент-спотом для занять вуличними танцями, стрітворкаут-спотом, паркур-спотом, а також біговою доріжкою в лісовій зоні довжиною 3,5 км.


Урбан-парк, що відкрився, є тільки першою частиною масштабного спортивного кластера. Наступного року в його складі на ВДНГ відкриються також три басейни, 10-метрова вишка для стрибків у воду, зона для пляжного спорту, будуть працювати сонячна електростанція та екопаркінг.


«Далі, в 2022 році, за президентською програмою плануємо побудувати урбан-парки у Львові, Харкові, Сумах, Дніпрі, Кривому Розі, Кропивницькому. В 2023-му буде ще ціла низка міст — Одеса, Чернігів, Луцьк, Ужгород, Запоріжжя, Маріуполь та інші», — додав заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що в межах програм «Велике будівництво» і «Здорова Україна» в більшості українських міст будуть побудовані спортивні майданчики.

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