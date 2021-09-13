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Політика

«Система дуже жорстко опирається»: колишній прем'єр-міністр оцінив ситуацію в країні

11:34 13 вересня 2021
люди

Україна, де тарифи на комунальні послуги наближаються до європейських, постійно підвищуються ціни на харчові продукти, переживає стан хаосу. Руйнування старого й будівництво нового йде дуже повільно. До зміни політичної еліти, яка повинна була початися після Революції Гідності, приступили тільки зараз.

Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів колишній прем'єр-міністр, міністр оборони, народний депутат кількох скликань, а нині професор Київського національного університету імені Шевченка Юрій Єхануров.

За його словами, процеси будівництва нового в країні рухаються повільно, система, що існує, дуже жорстко опирається.

Як приклад колишній прем'єр навів атомну енергетику, яка переживає сильний занепад. Це найвигідніше виробництво електроенергії, за нею майбутнє, а в Україні вона не розвивається.

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Відродження цієї галузі потрібно не тільки Україні для внутрішнього ринку. Країна зможе заробляти на міжнародній арені.

«Якщо нам разом з американцями вдасться реалізувати програму створення атомних міністанцій, це буде нове слово у цьому сегменті енергетики. Крім того, що ці міністанції потрібні нам самим, на них вже є покупці. Саудівська Аравія готова, треба тільки робити», — уточнив Єхануров.

Повний текст інтерв'ю з Юрієм Єхануровим читайте на сайті «ФАКТІВ».

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