Відмова зареєструвати на офіційному сайті президента України петицію з проханням до Володимира Зеленського взяти під особистий контроль розслідування обставин смерті Геннадія Кернеса може свідчити про бажання приховати правду від громадськості. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала політичний експерт Яніна Соколовська.

Зокрема, експерт нагадала про існування версії про насильницьку смерть Геннадія Кернеса і про те, що в Німеччині вивчають обставини його госпіталізації.

За словами Соколовської, «ці матеріали незабаром будуть передані до Генпрокуратури України».

Однак експерт вважає дивною відмову зареєструвати на сайті Офісу президента петицію з проханням про те, щоб Володимир Зеленський взяв під особистий контроль розслідування обставин смерті Геннадія Кернеса, ініційовану активістами.

«Схожу петицію не вдалося зареєструвати й на сайті Харківської міськради, що, втім, і зрозуміло», — пише експерт.

Соколовська також перерахувала аргументи на користь версії про насильницьку смерть колишнього харківського градоначальника.

«По-перше, Кернес за два дні до „раптового“ діагнозу був абсолютно здоровий, зустрічався з багатьма людьми в ОП, і ніхто з них не захворів, крім нього, — пише Соколовська. — По-друге, викликає сумніви „несподіваний“ інсульт в лікарні та терміновий вивіз Кернеса в Німеччину, при тому, що майже єдиним джерелом інформації для громадськості про стан його здоров'я стає Павло Фукс. По-третє, після того, як Кернеса вивезли до Німеччини, списки Блоку Кернеса були перероблені так, що сам Геннадій Адольфович дуже сильно б здивувався».

На думку Соколовської, відсутність в Харкові Кернеса відкрила «дорогу близькому до Авакова Ігорю Терехову до крісла в. о. мера».

Експерт також висунула свою версію відсутності на сайті Харківської міськради відповідної петиції: «…тому що саме там, схоже, й знаходяться найобізнаніші в обставинах смерті Кернеса люди та їм дуже не хочеться ділитися своїми „знаннями“ з громадськістю».

«Що стосується ОП, то активісти підозрюють, що правду хочуть і далі приховувати. Є й інший варіант — в ОП і Генпрокуратурі вважають, що такі справи, як „смерть Кернеса“, люблять тишу», — пише Соколовська та додає, що не згодна з такою позицією, оскільки подібні справи через їхню резонансність вимагають громадського контролю та публічного розголосу.

Як відомо, Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року в берлінській клініці «Шаріте». Напередодні, 9 грудня, на підставі подання з електронним підписом Кернеса секретарем Харківської міськради обрано Ігоря Терехова, якого називають людиною з орбіти ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Після смерті Кернеса Терехов як секретар міськради став в.о. мера Харкова.

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