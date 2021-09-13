Ветерани АТО пікетували маєток Медведчука

13 вересня ветерани АТО / ООС зібралися біля столичного маєтку Віктора Медведчука, в якому він відбуває призначений судом домашній арешт. Про це повідомляє агентство ASPI news.

Протестуючі підкреслили, що на восьмому році війни в країні досі існують антиукраїнські сили.

«Медведчук повинен сидіти за гратами. Ми також передаємо „привіт“ деяким депутатам Київради…» — зазначив ветеран АТО з позивним «Історик».

Ветеран Владислав Метельський (позивний «Метеля») розповів, що днями депутати Київради обмовили його в інтернеті.

«Депутати Київради днями написали про мене неправду в інтернеті. Згадали відео 2016 року, на якому видно, що я збираю кошти на потреби воїнів АТО, зокрема ДУК «Правий сектор», — зазначив Метельський і додав, що у нього є копії чеків за все, що було куплено на ці гроші і потім відправлено на фронт.

Він зазначив, що захищав Україну в гарячих 2014−2015 роках.

«Зараз проти ветеранів йде велика інформаційна війна. Кому вона вигідна? Звичайно, Путіну, Росії та проросійським колабораціоністами і сателітам в Україні…» — підкреслив Владислав Метельський.

Активісти пообіцяли влаштовувати подібні акції і перед Київрадою, і біля офісів всіх правоохоронних органів України та Києва, поки всі антиукраїнські сили не опиняться або за гратами, або за межами держави.

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