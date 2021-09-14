«Велике будівництво» Зеленського взялося за надскладний ремонт траси над водосховищем у Чернігівській області

Дорога у Тростянецькій балці на Чернігівщині, що проходить між водосховищем і ставком, є одною з найскладніших ділянок капітального ремонту дороги національного значення Н-07 Київ — Суми — Юнаківка, роботи на якій проходять у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Про те, які інженерні рішення будуть реалізовані під час ремонту цієї ділянки, розповідається на сайті Чернігівської ОДА.

Для забезпечення перетікання води між водоймами тут буде встановлено ​​нову переливну трубу з регульованим шандорним пристроєм, а стару трубу буде затампоновано бетоном.

Ділянка протяжністю 9,9 км повторює рельєф місцевості та відрізняється наднормативними ухилами, що у зимовий період ускладнює пересування транспорту.

Для усунення цього недоліку на ухилах будуть влаштовані додаткові смуги руху на підйом в обох напрямках, в бік Прилук і Срібного.

Наразі на 8,5 кілометра вже укладені шар ресайклінгу та вирівнюючий шар асфальтобетону. Ведуться роботи з розширення проїзної частини.

Загальна протяжність дороги Н-07, яка об'єднує південь Чернігівщини з Київською та Сумською областями, в межах Чернігівської області становить близько 143 км. У цьому році на трасі в рамках «Великого будівництва» ведуться активні відновлювальні роботи з одночасним ремонтом усіх мостів. Вся дорога разом зі штучними спорудами приводиться у відповідність з сучасними параметрами навантаження, габаритів і безпеки руху.

Загалом у 2021 році в Чернігівській області за програмою «Велике будівництво» планується відремонтувати 182 км доріг державного значення.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що дороги, побудовані та відремонтовані під час «Великого будівництва», мають стати вітриною України.

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