В ОПЗЖ заявили про знищення основ правової держави в Україні

«Влада знищує основи правової держави в Україні, а національна судова система повністю втратила незалежність», — про це йдеться в заяві партії «Опозиційна платформа — За життя» (ОПЗЖ) в зв'язку з переслідуванням глави її політради Віктора Медведчука.

Партія підтримала позицію Віктора Медведчука, який відмовився від подачі апеляції на останнє рішення Печерського районного суду Києва і збирається оскаржувати незаконне обрання йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в Європейському суді з прав людини, де його скарги вже прийняті до розгляду.

«Процес незаконного кримінального переслідування Віктора Медведчука показав, що влада обдурила своїх виборців, знищує основи правової держави в Україні та йде шляхом, при якому немає місця не тільки діалогу з опозицією», — вважають в ОПЗЖ.

В ОПЗЖ вважають, що влада намагається усунути опозицію з політичного життя країни, ламає під себе та руйнує незалежну судову владу в Україні, а також влаштовує судилище над багатомільйонною країною.

«Влада судить саме того виборця, який за неї проголосував. І вирок виконується незаконними методами, такими як жахливі комунальні тарифи, знищення медицини в розпал пандемії, розвал соціальної сфери, загрози позбавлення пенсій і субсидій і, головне, відсутність миру на Донбасі», — заявляють в ОПЗЖ.



Альтернативою «діям влади» в партії називають пропоновану нею політику, головними цілями якої є встановлення в Україні миру, законності та справедливості, а також перетворення України на успішну країну.

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