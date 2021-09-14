У демократичному суспільстві не утискають ЗМІ: журналісти звернулися до Зеленського

11 вересня співробітники закритих медіа «112 Україна», NewsOne, ZIK, «Перший Незалежний» та низки інших провели акцію протесту з вимогою відновити свободу слова в Україні.

Під час мітингу журналіст одного з телеканалів Денис Жарких заявив, що «це дійсно дуже важливо, оскільки влада не має розуміння, що таке демократичне суспільство, куди його взагалі потрібно вести…»

У зв'язку з цим Жарких процитував Віктора Медведчука, який говорив про важливість свободи слова для початку відродження України. На думку журналіста, українське суспільство має навчитися домовлятися між собою.

Напередодні співробітники названих медіа передали відкритий лист європейському комісару з питань розширення та політики добросусідства з 2010-го по 2014 рік Штефану Фюле та експрезиденту Польщі Олександру Кваснєвському з приводу серйозної загрози свободі інформації в Україні та цензури.

Раніше колективи закритих в Україні медіа аналогічний лист написали держсекретареві США Ентоні Блінкену. Також вони зустрілися з секретарем Сенату, віцепрезидентом Комітету закордонних справ, оборони та збройних сил Жоелем Герріо та віце-президентом Комісії з конституційного законодавства, законодавства, загального виборчого права, регламенту та загальному управлінню Сенату Франції Наталі Гуле та проінформували їх про ситуацію зі свободою слова в Україні.

До цього було аналогічне звернення в Управління Верховного комісара ООН з прав людини. У підготовленому цим управлінням звіті про ситуацію в сфері прав людини в Україні закриття ЗМІ було названо незаконним. Крім того, в кінці серпня журналісти закритих медіа провели мітинг біля стін посольства США в Києві.

Як відомо, 2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій у вигляді блокування мовлення на п'ять років проти телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK, які пов'язували з Медведчуком. 20 серпня РНБО ввів санкції проти головного редактора сайту «Страна» Ігоря Гужви та компаній — видавців «Страны» в зв'язку з «протиправною діяльністю на території України».

26 серпня президент організації Freedom House Майкл Абрамовіц надіслав листа президентові США Джо Байдену, в якому висловив тривогу щодо практики позасудового закриття ряду українських ЗМІ.

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