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Політика

В ОПЗЖ прокоментували пікет біля будинку Медведчука

18:57 14 вересня 2021
Скрін з відео пікету

Партія ОПЗЖ, коментуючи пікет ветеранів АТО біля особняка Віктора Медведчука, який перебуває під домашнім арештом, назвала їх «професійними протестувальниками». Про це йдеться в офіційній заяві політсили.

«Влада та підконтрольні їй націонал-радикальні сили продовжують тиск на голову політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука», — повідомляє пресслужба ОПЗЖ, додаючи, що під час акції особняк закидали фаєрами та димовими шашками, розписали паркан образливими написами, заважали проїзду автомобілів.

Таку акцію в партії пов'язують із заявою політика продовжувати боротьбу за встановлення в Україні миру, законності та справедливості.

«Влада сьогодні судить не мене, влада судить багатомільйонну Україну… Реальна Україна, її народ, інтереси, культура та економіка знищуються. Сенс існування однієї з найбільших країн Європи зводиться до того, щоб до кінця своїх днів вести антиросійську політику…» — заявив Медведчук і додав, що влада ламає під себе та руйнує незалежність судової гілки в Україні, а також влаштовує судилище над багатомільйонною країною.

Політик заявив, що необхідно боротися «за дотримання Конституції та законів, за перетворення України в успішну державу».

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